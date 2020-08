Tien maanden geëist voor vechtpartij in Huissen: ‘Verdachte heeft bewust kans aanvaard dat slachtoffer zou overlijden’

Het Openbaar Ministerie vindt van wel, maar de verdachte zelf ontkent, zo bleek dinsdag tijdens de rechtszaak. Het slachtoffer was voor de zitting naar Zutphen gekomen. De 58-jarige verdachte liet verstek gaan, maar zijn advocaat was er wel.



Onderwerp was een incident bij het Huissense Café De Kater, op 25 maart 2018 rond 21.00 uur. Eerst ontstond ruzie ín de kroeg aan de Langekerkstraat, later werd er buiten over en weer geslagen en geschopt. De politie moest er met twee patrouillevoertuigen en een hondengeleider aan te pas komen om de zaak tot rust te brengen.