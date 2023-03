Tieners blikken terug op evacuatie in 1944: ‘Jij zag lijken toen je buitenkwam, ik zie bloemen’

Geen EK voor Betuwse voetbalmei­den met Oranje O17

OLDEBROEK/HUISSEN - Het Nederlands elftal voor speelsters onder de 17 jaar mist na een 0-1 nederlaag tegen Zweden, zaterdag in Oldebroek, het Europees kampioenschap, in mei in Estland. Het team van de Bemmelse Veerle Buurman en de Huissense Aniek Janssen reikte vorig najaar nog tot de halve finales op het EK.