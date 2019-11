Tientallen kinderen wachten op pleeggezin in Overbetuwe: ‘Je kunt ze niet aan hun lot overlaten’

ELST - Tientallen kinderen die in de gemeente Overbetuwe wonen wachten met smart op een plek in een pleeggezin. Er is vooral veel behoefte aan opvang in de weekeinden. Maar ook zoekt Entrea Lindenhout pleeggezinnen die een kind voor langere tijd kunnen opnemen in het eigen gezin.