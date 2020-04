Toch geen windmolens in open gebied tussen Elst, Valburg en Driel

De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen moeten tezamen met plannen voor duurzame energieopwekking komen, zodat over tien jaar 49 procent van het stroomverbruik 'groen’ is. Tot grote schrik van Overbetuwe werden anderhalve maand geleden tekeningen gepresenteerd, waarbij twee van de vijf grotere zoekzones voor windmolens en zonneparken in Overbetuwe stonden vermeld. Dat het hele gebied langs de A15/Betuweroute een zoekgebied is was geen verrassing, een strook vanaf het buurtschap Homoet richting golfbaan Welderen/Arnhem-Schuytgraaf wél. Naar verluidt was het vooral een idee van de GroenLinks-wethouders uit Nijmegen en Arnhem om ‘in de polder’ meer windmolens in te tekenen, om zo boven de eis van 49 procent duurzame energie uit te komen.