Toegetakeld slachtoffer heeft geen twijfel over schuld van ‘Bolle’ en ‘Bever’ aan heftige overval in Driel

Bouwplan voor tachtig woningen in Elst en Andelst; in Andelst ook goedkopere koopwonin­gen

ELST/ANDELST - Overbetuwe en twee projectontwikkelaars zijn het eens over nieuwbouwplannen in Elst en Andelst. Het gaat om ongeveer tachtig woningen, waaronder goedkope koopwoningen in Andelst.

21 juli