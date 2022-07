Toegetakeld slachtoffer twijfelt niet: ‘Bolle’ en ‘Bever’ zitten achter gewelddadige overval in Driel

Overbetuwe denkt na over noodveror­de­ning tegen boerenpro­tes­ten: ‘Schade tot één miljoen euro per dag’

OOSTERHOUT - De gemeente Overbetuwe hakt woensdag de knoop door over de noodverordening op Park15, die bedoeld is om boerenblokkades bij distributiecentra te voorkomen. De schade van de acties van afgelopen week loopt voor supermarktketens Albert Heijn en Lidl in de miljoenen, schat belangenorganisatie CBL in.

13 juli