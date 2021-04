Toen tegen rails, nu tegen wieken, Frits blijft actievoerder: ‘Ik móet hiertegen opstaan’

Paspoort

Frits van Eck, 75 jaar, woonachtig in Zetten.



Werkte lange tijd met moeilijk opvoedbare jongeren bij de Heldring Stichting; en tot vorig jaar nog als begeleider bij de zorgboerderij van stichting Philadelphia in Hemmen. Kunstenaar in de zin van hobbyschilder.



Was in de jaren negentig boegbeeld van het verzet tegen de Betuweroute, legde vanwege zijn actiebereidheid in 1994 bij de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het niets beslag op twee van de dertien Valburgse raadszetels.



Getrouwd met Nelleke, vader van drie kinderen en opa van drie kleinkinderen. Is nu voorzitter van Malle Molens Midden-Betuwe.