Tom en Els Bakker staan op straat: ‘Nu is het echt op, ik kan er niet meer tegen. We gaan weg’

Het is nog vroeg als Tom en Els Bakker aan hun keukentafel een diepe zucht slaken. ,,We zijn geestelijk en lichamelijk helemaal uitgeput. Dus we laten zo alles maar over ons heenkomen”, zegt Els.



,,En we hebben gisteren de burgemeester nog gesproken, de huisraad hoeft gelukkig niet het huis uit. Wij gaan straks weg en doen alles netjes op slot. Maandag hebben we weer een gesprek met de gemeente” vult Tom aan.



Er vloeien tranen, uit onmacht en een gevoel van onrecht dat hen wordt aangedaan. En opnieuw als er een hele stroom appjes en berichtjes binnenkomt om hen een hart onder riem te steken.



‘In mijn herberg is altijd plaats voor jullie’, schrijft een buurman. Dan gaan de telefoons neer. Een cameraploeg van SBS komt langs om de uitzetting vast te leggen.