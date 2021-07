Ton boete en werkstraffen geëist na dodelijk ongeval duiker Bart (34): ‘Instructies bij stuw Driel niet serieus genomen’

‘Als je er niet meer kunt lopen, is het ook te schuin om op te rijden’

17 juni ANDELST/ OOSTERHOUT/ DODEWAARD - Hij gaat er niet scheef van lopen, heeft ook geen last van evenwichtsstoornissen. En toch zit Jos van der Louw een week of zes per jaar - op de grens van het late voorjaar met de vroege zomer - halve dagen schuin op zijn tractor. Dat doet hij om de Waaldijken kort te wieken. ,,Je moet er gewoon relaxed in gaan zitten. Als je gespannen bent, krijg je last van je rug.”