Toneelgroep Hemmen trekt meer bezoekers dan het dorp inwoners telt

Fietspad met olifants­gras verbindt Sportpark Schuyt­graaf met Elst

8 mei ARNHEM / ELST - De primeur heeft Arnhem niet, maar het fietspad van ‘grasfalt’ in het stadsdeel Schuytgraaf dat donderdag officieel in gebruik wordt genomen, is pas het tweede in Nederland. In Zevenaar ligt sinds in mei 2018 het allereerste fietspad dat is gemaakt met lijm uit olifantsgras.