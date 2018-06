Toon van Asseldonk stapt na zes jaar op als burgemeester van Overbetuwe

'Gebruik de Betuwerou­te structu­reel voor personen­ver­voer'

11 juni De Betuweroute moet worden ingezet voor personenvervoer. Met tien treinen per dag is de huidige goederenlijn al een volwaardig alternatief voor vlieg- en autoverkeer richting Duitsland. Dat schrijft het Gelderse D66-Statenlid Rita Braam vandaag in een opiniestuk in deze krant.