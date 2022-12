Topdrukte voor Betuwse installatiebedrijven door falende cv-ketels en warmtepompen

ELST/TIEL - Installatiebedrijven in de Betuwe hebben de handen meer dan vol aan storingsmeldingen bij verwarmingsketels en warmtepompen. ,,Als we dit soort koude dagen aan zien komen, houden we daar rekening mee in de planning.”

Onderhoudsbeurten uitstellen en zo de handen vrijhouden voor storingen is, als de temperatuur flink onder nul daalt, al langer een gewoonte bij Hullenaar Balk Installatietechniek uit Bemmel, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Wij kunnen zo twee monteurs vrij houden die zich alleen op storingen toeleggen. En dat is nodig. We krijgen er ongeveer vijftien per dag. Dat is drie keer zoveel als normaal.”

Volle agenda's

,,En de agenda is toch al helemaal vol", zegt Dennis Taks van het gelijknamige installatiebedrijf uit Heteren. Ook hij ziet het aantal storingen aan cv-ketels en warmtepompen toenemen. ,,En dan kan het gebeuren dat mensen een dagje moeten wachten. Maar je ziet ook dat mensen die hun installatie geregeld laten onderhouden nu geen problemen hebben. De storingen komen vooral voor bij slecht onderhouden installaties.”

Lange wachttijden

Dat het druk is in de installatiesector blijkt ook uit een belronde van deze krant. Bij Feenstra in Tiel is een storing aan cv-ketel of verwarming keuzeoptie één in een telefoonmenu. Na zevenenhalve minuut in de wacht te hebben gestaan, geven we het op. Het ingesproken bandje heeft dan wel naar de bedrijfswebsite verwezen waar mensen tips kunnen vinden om de cv-ketel zelf te resetten.

Quote In onze sector is het sowieso heel druk. Veel werk en te weinig personeel. We maken lange dagen en dat is nu niet anders. Robert de Lange, De Lange Installatietechniek

Sowieso druk

Ook Robert de Lange, van het gelijknamige installatiebedrijf uit Tiel, herkent zich in de toegenomen drukte. ,,Al is dat niet iets van alleen nu. In onze sector is het sowieso heel druk. Veel werk en te weinig personeel. We maken lange dagen en dat is nu niet anders. Ik zie wel iets meer storingen, maar omdat het toch al heel druk was, zorgt dat niet echt voor een toename.”

Gebrekkig onderhoud

Een woordvoerder van Groenekan Installatiebedrijf uit Tiel ziet ook een toename van het aantal storingen, al ligt dat volgens het bedrijf niet aan het weer. ,,Eerder aan gebrekkig onderhoud en dat geeft bij deze kou dan wel problemen.”

Ook Groenekan past de werkplanning aan als de kou echt toeslaat. ,,Dus iets minder onderhoud en meer handen vrij voor storingen, maar vooral langere dagen. Als er nu gaten in de agenda zitten, laten we die ook leeg om op storingen te kunnen reageren. Maar we hebben ook industriële klanten. Nu bijvoorbeeld één in Tilburg waar door een kapotte sensor het bedrijf stil ligt. Dat bedrijf moet dus meteen geholpen worden.”

Verschillende bedrijven geven ook aan keuzes te maken. Zo laten de meeste bedrijven reparatieaanvragen voor kapot gevroren waterleidingen in buitenmuren en tuinen links liggen.

