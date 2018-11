Touringcar politie tegen bellers en appers rijdt ook in Betuwe: honderden bekeuringen

Bij de actie op donderdag 8 en dinsdag 13 november werd gebruik gemaakt van een touringcar, waarmee de politie zicht had op mensen die hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden. Het gaat om een methode die sinds enkele maanden wordt toegepast door de politie. Vooral vrachtwagenschauffeurs kunnen vanuit een bus beter worden gecontroleerd.



Agenten in onopvallende auto’s volgen de bus. Bij het zien van een bestuurder die met zijn telefoon bezig is, geven de controleurs in de touringcar dat door aan hun collega’s in de volgauto’s. Die houden de chauffeurs vervolgens staande om ze een bekeuring te geven.



Bij eerdere controles in Oost-Nederland met de touringcar, op onder meer de A12 en A50, werden al eens honderden verkeersovertreders op de bon geslingerd. ‘Door middel van dergelijke handhavingsacties proberen we weggebruikers bewust te maken van hun gedragingen in het verkeer en het gevaar dat zij met zich meebrengen’, schrijft de politie van Overbetuwe op Facebook. ‘Het besturen van een voertuig is nou eenmaal een fulltime bezigheid!’