Treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen weer op gang na urenlange stremming

UPDATE Betuws bekervoetbal De Bataven en RKHVV krijgen er samen tien om de oren; 41-jarige scoort voor Driel

6 september BEMMEL/ELST - Sportclub Bemmel won zondag in Gaanderen met 0-3 (0-2) van tweedeklasser VVG ’25. De eersteklasser is door die zege al na twee wedstrijden in poule 18 geplaatst voor de tweede ronde van de districtsbeker.