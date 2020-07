Truck botst achter op dieplader met graafmachine; avondspits begint met file op A325

Interview Het uitzicht van de Betuwse boer Henk wordt steeds beperkter: ‘Het zijn altijd de boeren die moeten inleveren’

12:16 HOMOET /DRIEL - Veehouder Henk Mulder uit Homoet werkt niet alleen graag op zijn land. Hij zit ook vaak in de vergaderzalen, namens LTO of het CDA. Hij hoort in het steeds hoger oplopende stikstofconflict niet tot de hardliners. ,,De burger wordt het extreme karakter van de protesten zat.”