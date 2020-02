Twee ongelukken op A15 bij Slijk-Ewijk: auto raakt total loss, twee vrachtwagens beschadigd

Vorig jaar 9,2 miljoen kilo Betuws vuilnis, dit jaar moet dat flink omlaag

16 februari ELST/BEMMEL -Het is de inwoners van Overbetuwe en Lingewaard vorig jaar ook weer gelukt om iets mínder restafval in de grijze kliko te gooien en iets méér gft en plastic/blik/drankkarton apart in de groene kliko dan wel PMD-zakken in te leveren. Maar de echte slag moet dit jaar worden gemaakt: het nieuwe inzamelingsbeleid gaat niet meer uit van kleine stapjes maar grote passen voorwaarts op het gebied van gescheiden afvalinzameling.