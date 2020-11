Twee verdachten van afpersing ouder echtpaar in Driel nog voortvluchtig

Sober Sinter­klaas­feest op basisscho­len Lingewaard en Overbetuwe: geen handje pepernoten en niet op schoot bij ‘Sint in risico­groep’

2 november ELST/DOORNENBURG/HUISSEN/HERVELD - Geen spectaculaire aankomst van Sint op het schoolplein of pieten die handenvol pepernoten door de klas gooien. Door de coronamaatregelen ziet het Sinterklaasfeest op basisscholen in Overbetuwe en Lingewaard er dit jaar soberder uit, blijkt uit een rondgang langs vijftien scholen. Maar een feest, dat wordt het. ‘Al moet ik me persoonlijk als Sint verkleden’.