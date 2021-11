Uien op de snelweg: vrachtwagen verliest lading op de A50, midden op de Rijnbrug

Rient (71) liep de Camino om zijn overleden vrouw te eren: ‘Ik zei tegen haar ‘Ik breng jou naar Muxia’’

Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Rient Ploeger uit Herveld koos ervoor in de voetsporen van zijn overleden vrouw te treden. In zeven weken wandelde hij de pelgrimsroute Camino de Santiago om aan het eind haar as te verstrooien.

5 november