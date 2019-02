‘Uitstel van Executie’ kreeg Myriam niet uit de schulden. Dan moet Heteren het maar doen

Drie inschrij­vin­gen van doodgebo­ren baby’s in Betuwe op eerste dag dat het kan

4 februari ELST/ BEMMEL - Twee ouderparen, één in Overbetuwe en één in Lingewaard, hebben maandag hun doodgeboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op laten nemen. In Elst is bovendien een afspraak gemaakt voor een aangifte volgende maand.