Uitvaartbranche in Elst slaat handen ineen voor herdenking overleden kind

Update Ongeluk op A15 tussen Andelst en Dodewaard: linkerrij­strook dicht

19 november ANDELST - Op de A15 tussen Andelst en Dodewaard, in de richting van Nijmegen, is maandagochtend een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daarom vlak voor de afslag Andelst/Zetten afgesloten.