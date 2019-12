Uitzwaaien Sint in ‘Madriel’ geeft kinderen en ouders rust

MADRIEL - Ondanks de kou en de regen kwamen tussen de 400 en 500 mensen de Sint in Madriel - zoals Driel in Sinterklaastijd heet - uitzwaaien. Op het Polenplein zagen ze de Goedheiligman op zijn witte paard arriveren, vergezeld door een stoet met lichtjes versierde pieten.

Nel Versteeg uit Driel staat met de 7-jarige Aydan op het Polenplein te wachten. Hij heeft zijn niet overbodige paraplu versierd met sinterklaaslichtjes, en een fel verlichte ballon in de hand. Aydan is de zoon van haar nichtje, en in tegenstelling tot Versteeg is hij er vanavond voor het eerst. ,,Ook voor het laatst denk ik. Volgend jaar gelooft hij vast niet meer. Dus wilde ik hem nu graag meenemen naar het afscheid van Sint”, legt Versteeg uit.

Ook Suzanne Wesselo (36) uit Arnhem dacht zo. Haar dochter Kayleigh van 3 viert dit jaar voor het eerst écht Sint, en dat is best spannend. Op haar werk in Velp hoorde Wesselo van het uitzwaaien in Driel. ,,Een mooie afsluiting. Sint komt altijd met veel bombarie binnen, maar voor het afscheid is haast geen aandacht. Dus gaan we nu in het echt zien hoe hij op de boot stapt. Kayleigh kijkt er al de hele dag naar uit.”

Sinterklaas - bekende Drielenaar Frans Essers - doet het in Driel precies om deze reden. Het is voor kinderen goed als ze de Sint na pakjesavond weer zien vertrekken, denkt hij. Dat geeft rust, en ouders zeggen hem vaak dat hun kinderen na het uitzwaaien weer goed slapen.

De tranen bedwingen

,,Natuurlijk is het jammer van het weer, de opkomst was hierdoor ongeveer de helft van vorig jaar. Maar de sfeer, met veel lichtjes en blije kinderen, was er niet minder om”, aldus Essers.