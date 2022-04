Van 1928 tot 2022: familie ‘Vink’ telt dankzij baby June vijf generaties

Van huisvrouw naar baan

De door de familie aangeleverde foto is gemaakt in Oss, waar de oudste van de vijf vrouwen woont. June, de jongste, woont met haar ouders in Elst.

Voor June is het meer dan waarschijnlijk dat ze op latere leeftijd zelfstandig in haar eigen levensonderhoud gaat voorzien. Ook haar moeder Naomi is een werkende vrouw. Ze heeft een baan bij een tandartsenpraktijk in haar woonplaats Elst. Voor betovergrootmoeder Anna was dat ondenkbaar. Ze was altijd huisvrouw in een gezin met vijf kinderen. Ook Anny (1948) werd huisvrouw. Wel hielp ze mee in de zaak van haar man. Haar dochter Annemieke, bij haar geboorte ook onderdeel van vijf nog levende generaties, had daar al een vaste baan.