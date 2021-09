Vanaf de A15 vraagt je je steeds af: wanneer stort ie eindelijk in?

Eersteklassers Civard Sprockel mist openingsdu­el RKHVV

12:02 Eersteklasser RKHVV trapt het seizoen morgen in het Overijsselse Hengelo af zonder de basiskrachten Civard Sprockel, Bob Kamp en Niek van den Berg. Zij ontbreken in de selectie voor de wedstrijd tegen Tubantia. Het goede nieuws is dat Sprockels vorige week opgelopen blessure meevalt.