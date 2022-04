Vanaf half mei opvang voor Oekraïners op terrein Pactum in Zetten

Overbetuwe en Pactum waren al eerder in overleg over drie leegstaande panden op het terrein van de jeugdzorginstelling. Onderzoek naar de geschiktheid van de panden en de vraag of het opvangen van vluchtelingen en de zorg voor jongeren op hetzelfde terrein samengaan is positief beantwoord.

Panden geschikt maken

De panden zijn geschikt voor het opvangen van rond de honderd vluchtelingen, maar er worden de komende dagen wel aanpassingen gedaan. De ruimtes worden geschikt gemaakt voor wonen in gezinsverband of in kleine groepjes met voldoende privacy. De opvang zou half mei open moeten voor een periode van een half jaar. Wel bestaat de mogelijkheid tot verlenging van die periode.

Bijeenkomst voor omwonenden

Omwonenden en andere betrokkenen worden binnenkort op een informatiebijeenkomst bijgepraat over de opvang. ,,Natuurlijk hopen we allemaal dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk voorbij is. Tot die tijd proberen we voor de Oekraïense vluchtelingen een zo goed mogelijk verblijf te regelen. Ik vertrouw erop dat dat ons in Overbetuwe, samen met de inwoners, ondernemers en organisaties, gaat lukken”, zegt burgemeester Hoytink-Roubos.

De noodopvang in de Wanmolen in Zetten sluit op 11 mei. Deze crisisopvang wordt daarna in een van de andere bij de veiligheidsregio Gelderland-Midden aangesloten gemeenten ondergebracht.