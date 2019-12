Vechtpartij in trein Elst-Zetten over zitplek: 120 uur werkstraf

Lintje voor Marianne Veens in Herveld

18:01 HERVELD - Marianne Veens uit Herveld is zondagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze werd op het toneel van Jeugdtheater de Vriendenkring verrast door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. Die kwam niet alleen naar de kindervoorstelling kijken, maar kwam na afloop het toneel in de gymzaal aan het Dorpsplein op om Veens te onderscheiden. De 67-jarige Herveldse zet zich al tientallen jaren in als vrijwilliger in het dorp. Zo is of was ze betrokken bij de dorpskrant, het dorpshuis, de avondvierdaagse, de jeugdvakantieweek, de plaatselijke toneelvereniging en tal van andere activiteiten.