Veel besmettingen bij koren en muziekgroepen: lukt het om weer coronaproof te zingen? ‘Het kan met een mondkapje’

NIJMEGEN - Koren en muziekgezelschappen zijn afgelopen maanden keihard getroffen door het coronavirus. Meerdere koorleden en hun familieleden stierven na repetities en optredens die begin maart, voor de coronamaatregelen die Nederland nam, nog werden gehouden. De toekomst voor muziekgroepen is ongewis. ,,Zeker als blijkt dat het virus zich ook via hele kleine druppeltjes verspreidt.’’

Zowel het RIVM als de Technische Universiteit in Delft onderzoekt het verhoogde risico op coronabesmettingen in gesloten ruimtes waar muziekgezelscheppen vaak in repeteren. Onderzoeker Ivo Bouwmans van de TU Delft zegt nog geen idee te hebben wanneer het onderzoek is afgerond. Maar dat voorlopig optredens door koren onverstandig zijn, dat is wel zeker.

Bouwmans, zelf in zijn vrije tijd dirigent en koorzanger, bekijkt onder meer of het inderdaad zo is dat het virus zich sneller verspreidt door zingen dan door spreken. En als dat al zo is, op welke afstand mensen dan van elkaar moeten staan om te zorgen dat ze elkaar niet besmetten.

Voorlopig wordt er van uit gegaan dat druppels zich door zingen of bijvoorbeeld het blazen op een fluit een hogere luchtsnelheid hebben en dus verder reiken.

Quote Bij kleine koren is op een afstand van een meter of drie van elkaar wel te doen, maar of het ook veilig kan is niet wetenschap­pe­lijk bewezen

Kleinere druppels

,,Je moet bijvoorbeeld kijken naar de grootte van de druppels die mensen verspreiden en het gehalte aan virus dat er in zit.’’ Hoe groter de druppels die ‘gevaarlijk’ zijn, hoe sneller ze vallen: dan hoeven de koorleden niet zoveel afstand te houden. Maar als blijkt dat de kleinere druppels ook het virus kunnen verspreiden, dan wordt het lastig.