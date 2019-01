Veiligheid Lexkesveer onder de loep na ongevallen: ‘Zet er slagbomen neer’

Het ongeval van zondag is dat wel. ,,Twee ongevallen heel snel na elkaar. Dat is voor ons reden nu toch te kijken of bij de veerstoepen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn”, zegt de Wageningse wethouder Peter de Haan. Zijn Overbetuwse collega Jan van Baal heeft daar maandag ook op aangedrongen.



De Haan: ,,We willen via de politie meer over de toedracht van het laatste ongeval horen. Daarnaast kijken we ook of aanvullende maatregelen nodig zijn, zeker in het donker. Dat zou zich tot een extra verkeersbord of verlichting kunnen beperken, maar mogelijk is er meer nodig. Daar wachten we het onderzoek voor af.”



Veilig Verkeer Nederland (VVN) dringt al langer aan op het plaatsen van slagbomen langs de rivieren. Ook in de Tweede Kamer klinkt dat geluid. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil daar niet aan en verwijst naar de wegbeheerders, meestal de gemeenten. De Haan wil, hangende het onderzoek, niet op een slagboom vooruit lopen. Van Baal verwijst ook naar het onderzoek, maar laat al wel weten dat als er aanvullende maatregelen als een slagboom nodig zijn, Overbetuwe zal meedragen aan de kosten.