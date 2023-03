Verdraaien verkeersborden in Heteren valt slecht; ‘Vandalisme dat snel is rechtgezet’

Vluchtelin­gen in Malden op terrein leegstaan­de manege in ‘luxe’ units van vier tot zes personen

De vluchtelingen die onderdak krijgen in Malden, komen niet in grote tenten maar in ‘luxe’ units voor vier tot zes mensen. Die zijn daarmee geschikt voor gezinnen, meldt de gemeente Heumen. Eten en recreëren kan straks in enkele paviljoens. Medio mei krijgt het terrein bestrating.