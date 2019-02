Verkeer op A50 nog tot 15.30 uur over vluchtstrook door ongeval met auto en vrachtwagens

Scholier in Arnhem en regio spijbelt iets vaker

7:03 ARNHEM - Het aantal scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs dat spijbelt, neemt toe. Tegelijkertijd zijn ongediplomeerde jongvolwassenen minder vaak ongeoorloofd afwezig van hun opleiding, met name in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).