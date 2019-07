Verkeer wurmde zich dwars door Elst nu A325 richting Arnhem dicht is

video Slingeren­de voetgan­gers en fietsers­brug kers op de taart van Park Lingezegen

19 juli ELST/ARNHEM - De bouw van de brug die de delen Waterrijk en De Park in Park Lingezegen tussen Arnhem en Elst met elkaar verbinden is begonnen. Nijmeegs wethouder en bestuurslid van Park Lingezegen Harriet Tiemens heeft donderdagmiddag met een heimachine symbolisch de eerste paal voor de brug die over het spoor slingert in de grond geslagen.