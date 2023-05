Vermiste man (57) uit Elst ‘vertrok’ zonder telefoon en bankpas, nu is er een lichaam gevonden en zit zijn partner vast

update | met videoHij werd sinds september 2022 vermist. Maar een 57-jarige man uit Elst heeft zijn woning waarschijnlijk nooit verlaten. Een jaar na zijn vermissing werd zijn 56-jarige partner dinsdagochtend aangehouden. Na een hele dag speuren in en rond het huis in Elst vond de politie een lichaam , waarschijnlijk de vermiste man.

De politie was de hele dag aanwezig aan het Colosseum in Elst. Agenten doen hier ook de komende dagen onderzoek in en om een woning, waar de man destijds in september 2022 voor het laatst gezien zou zijn. Dinsdagavond werd bekend dat er een lichaam is gevonden, vermoedelijk van de vermiste man. Waar het lijk precies lag en sinds wanneer, kan de politie nog niet zeggen.

‘Om het leven gebracht’

De politie vermoedde al eerder dat de man om het leven is gebracht. ,,Uit eerder onderzoek is dit een zeer aannemelijk scenario. Maar we weten het pas zeker als we de man gevonden hebben”, zei een woordvoerder dinsdag overdag. De opgepakte vrouw wordt verdacht ‘van betrokkenheid’ bij het mogelijke overlijden van de man. Ze zit vast en wordt verhoord.

De man verdween in september vorig jaar. Zijn schoonzus plaatste daarover een noodkreet op Facebook. ‘Hij heeft alleen een paar kleren en wat medicijnen meegenomen. Zijn telefoon, ID, rijbewijs en bankpas heeft hij thuis laten liggen. We maken ons zorgen omdat we al zes weken niets van hem hebben gehoord’, schreef zij eind oktober 2022.

,,We hebben op dit moment geen commentaar”, zegt zij nu tegen De Gelderlander. Een broer van de ‘vermiste’ Elstenaar deelt dinsdagmiddag mee dat hij ,,niets mag zeggen.” De man zou afkomstig zijn uit Zetten en was een bekend gezicht bij de plaatselijke voetbalclub, Excelsior Zetten. Het stel hielp wel eens in de kantine en hij vlagde bij het tweede elftal. Sinds een jaar of vier werden ze daar niet meer gezien, laat een woordvoerder van de club weten. Ze zouden toen inmiddels zijn verhuisd naar Elst.

Een andere keer stond deze vrouw met een wond in haar hand voor mijn deur Antoinette Kempkes, Buurvrouw