Vermiste man (91) uit Driel dood gevonden

Waar hij is gevonden en hoe hij om het leven is gekomen, is niet bekend gemaakt. Hulpdiensten maar ook vrijwilligers zochten mee naar de Drielenaar, toen hij zaterdagmiddag niet meer thuiskwam.



Hij was vertrokken op een elektrische fiets, waarna niks meer van hem vernomen werd. Via Burgernet werd opgeroepen naar hem uit te kijken, tot de zoektocht zondagmiddag rond 13.30 uur ineens werd gestaakt.



Naar nu blijkt was de man gevonden, waarna nabestaanden moesten worden bijgepraat over het trieste nieuws.