Vertraging op A50 bij Heteren door kapotte vrachtwagen neemt af

Ook Zettense AH gaat verder mee in de 'slag om de zondag’

11:28 ZETTEN - De Albert Heijn in Zetten gaat vanaf komend weekend op zondag veel langer open: niet meer van 12.00 tot 18.00, maar voortaan van 10.00 tot 20.00 uur. Dat is opvallend voor Zetten, met een behoorlijk aandeel orthodox-Christelijke inwoners. De zondagopenstelling die in 2016 werd ingevoerd was ‘al een dingetje', maar door niet in de ochtend open te gaan en voor aanvang van de avonddiensten alweer te sluiten werd rekening gehouden met de kerkgangers.