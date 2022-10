Vervuilde grond gedumpt bij boomgaard in Andelst: politie start onderzoek

Overal is de verwarming fors naar beneden gedraaid in de Betuwe, behalve in het gemeente­huis

BEMMEL / ELST - In openbare gebouwen moet de temperatuur terug naar 19 graden, adviseert de rijksoverheid. In het gemeentehuis in Bemmel is dat nog niet gelukt. In het onderwijs, winkels en andere publieke gebouwen wel.

