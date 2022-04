Veteranen vertellen over hun ervaringen op Elster basisschool: ‘Ik zou zo weer op missie gaan’

De vier groepen 7 en 8 van basisschool De Elstar in Elst gaan op 19 april naar de Invictus Games in Den Haag, een internationaal sportevenement voor militairen die fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. ,,We vinden het belangrijk dat kinderen meer over het verleden weten. Over de oorlogen en wat dat met mensen heeft gedaan”, legt Janneke Deenen-Graat van de school uit. ,,Mijn man werkt bij defensie en zo kwam deze kans voorbij. Heel bijzonder, omdat dit eenmalig in Nederland is.”