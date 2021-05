Vierdaagseloper Jan gaat ieder jaar op fietsvakantie: ‘Ik zou de Betuwe bijna niet herkennen’

Jan Plasmeijer (79) uit Aalsmeer is op zijn fiets onderweg naar Soest. Hij heeft al een paar honderd kilometer in de benen deze week. Hij is op fietsvakantie, met als verste punt Winterswijk. Vandaag fietst hij, door weer en wind, door de Betuwe. ,,Ik had net mijn regenbroek aangetrokken, maar het is nu weer droog. Nou ja, het was voorspeld voor vandaag.”