Vijftien maanden cel voor scoutingleider uit Elst voor bezit en maken kinderporno

De rechtbank acht bewezen dat de man contact heeft gehad met vijftig tot honderd minderjarige kinderen. Dat deed hij ook in de tijd dat hij leider was bij de scouting in Elst en hij benaderde ook kinderen van de scouting.



De man is schuldig bevonden aan 'grooming’, waarbij de dader kinderen om seksueel getinte foto's vraagt. Dat is echter pas strafbaar op het moment dat de foto's daadwerkelijk worden verzonden. Dat is bij de scouting in Elst niet gebeurd en de man is daarvoor dan ook niet veroordeeld.



Volgens de rechtbank heeft hij als scoutingleider het vertrouwen van kinderen en ouders geschonden. De rechter heeft het gedrag van de man wel meegenomen in de bepaling van de strafmaat.



