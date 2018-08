Vissers laten zich niet wegjagen door asbest bij Rijkerswoerdse Plassen

,,We wisten niet dat hier asbest was gevonden. Volgens mij kan het geen kwaad om hier te gaan zitten vissen, maar ik vind het wel kwalijk dat ze hier asbest hebben gestort", zegt Michaël Soffner.

Het is nog vroeg als de twee mannen hun auto aan het uitladen zijn om zich te installeren. Het voetpad dat bezaaid is met puin van stenen - en naar maandag bleek ook met deeltjes asbest - slingert zich langs de recreatieplas. In een hoekje verscholen in het groen liggen de stoeltjes, de tent en hengels klaar.

Heerlijk koel

,,Het is hier heerlijk koel. We houden het hier wel een dagje uit", zegt zoon Joël. Hij woont net in Arnhem-Zuid, maar hij heeft zijn hengel nog niet eerder uitgegooid in de Rijkerswoerdse Plassen. Langs de zuidelijke oever van het meertje is nog geen recreant te vinden.

Aan de overkant in Arnhem is het nog rustig op het strandje. De eerste zwemmers parkeren er hun auto langs de weg of op de parkeerplaats. Net als Kathelijn Hof. Ze is met twee zoons en de hond op weg naar de grindgat. ,,Ik had er nog niets van meegekregen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er asbest in puin zit, maar waarschuw daar dan even voor", zegt Hof.