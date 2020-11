Vlaggen hangen halfstok voor onthoofde Franse leraar Samuel Paty

ELST - Niet alleen in Frankrijk hingen vandaag na de herfstvakantie de vlaggen halfstok voor de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Ook bij scholen in de regio.

Op verschillende Nederlandse scholen werd vandaag stilgestaan bij de moordaanslag op de Franse leraar aardrijkskunde en geschiedenis. Samuel Paty had in zijn lessen een afbeelding van de profeet Mohammed laten zien. Voor een moslim-extremist reden de docent op straat te vermoorden en te onthoofden.

Het OBC in Elst is één van de scholen die zich solidair toont met de scholen in Frankrijk, waar Samuel Paty vandaag wordt herdacht. De vlag hangt halfstok en in de lessen wordt de vrijheid van meningsuiting en de moord op de leraar besproken.

Docent Frans, Karel Crajé, zegt dat hij graag gehoor wilde geven aan een oproep van de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. ,,Na de herfstvakantie hebben wij in onze Franse lessen al aandacht besteed aan dit onderwerp. Wij bespreken in de lessen sowieso altijd de grote Franse actualiteiten, dat vinden we belangrijk.’’

In de les kwamen vooral leerlingen aan het woord. ,,We stelden vragen als: wat hebben jullie gehoord en gelezen? Hoe denken jullie hierover? Vervolgens hebben we stukjes laten zien van grote bijeenkomsten waarin Samuel Paty in Frankrijk werd herdacht en hebben we het Franse journaal bekeken. Het is belangrijk dat we leerlingen laten zien wat er speelt in de wereld, zodat zij een goede onderbouwde mening kunnen geven.”

Ook op het OBC in Bemmel hangt de vlag vandaag halfstok en is er in de lessen aandacht voor Paty.