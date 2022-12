Vluchtelingen schaterlachen op het Elster ijs: ‘Schot in de roos’

Macleane, de eigenaar van de Jumbovestigingen aan het Europaplein en de Basilica in Elst is één van de hoofdsponsors van de ijsbaan van het Winterfestijn. In ruil daarvoor krijgt hij ‘ijstijd’ die hij samen met andere sponsoren aan de Overbetuwse basisschooljeugd heeft toegewezen. Rond de 2100 kinderen van alle basisscholen uit de gemeente kwamen afgelopen week naar Elst.

,,Maar toen ik daar in de crisisopvang kinderen op een driewielertje achter een hek zal rijden dacht ik, waarom halen we die ook niet naar de ijsbaan. En kijk naar die gezichten, dat was een schot in de roos", zegt Macleane. Daar is het gezellig druk, ongeveer de helft van de 120 vluchtelingen laten zich, verdeeld in twee groepen, op de ijsbaan zien.