Voedselbanken: meer klanten, minder voedsel

De voedselbank Arnhem, actief in Arnhem en Lingewaard, bedient momenteel 1.200 gezinnen. Nijmegen, actief in Nijmegen en Overbetuwe, helpt ruim 700 gezinnen. In 2016 waren dat er nog respectievelijk 750 en 550.



,,Een deel van die groei heeft met het verruimen van de normen te maken, mensen komen nu eerder in aanmerking voor hulp. Maar dat is slechts een gedeeltelijke verklaring voor de groei, voor dat andere deel weten we het niet”, zegt Caroline van der Sluis van de Voedselbank in Arnhem.

Quote We willen mensen als we ze bijvoor­beeld pasta en een pot saus meegeven ook de kans geven gezond te koken. Hans van Westen, Voedselbank Nijmegen

‘Er blijft simpelweg minder over’

Tegenover de groei van het aantal aangesloten gezinnen staat een daling van het voedsel dat de voedselbanken binnen krijgen. Vooral vanuit de supermarkten.



,,Die hebben hun distributie en voorraadbeheer tegenwoordig veel strakker geregeld, er blijft simpelweg minder voor ons over. Maar ook ons tekort aan vrijwilligers speelt een rol, we hebben ook niet genoeg mensen en dagelijks een ronde langs de supermarkten te maken. Daar zit dus nog ruimte”, stelt Hans van de Westen van de Voedselbank Nijmegen.

Nijmegen koopt voedsel bij

In Nijmegen is de voedselbank dan ook begonnen met het bijkopen van (vers) voedsel. ,,Daar doet zich het grootste tekort voor. We willen mensen als we ze bijvoorbeeld pasta en een pot saus meegeven ook de kans geven gezond te koken. Het groentepakket doen we er dan zelf bij.”



Volgens Van de Westen koopt zijn organisatie ongeveer een derde van het aanbod zelf bij. ,,Nijmegen is een sociale omgeving, we hebben gelukkig heel veel donateurs die dat mogelijk maken.”

‘Twee kwekers leveren wekelijks verse groenten’

In Arnhem ziet Van der Sluis ook een afname in het aanbod vanuit supermarkten, maar in tegenstelling tot in Nijmegen levert dat geen problemen op.



,,Wij zijn naast voedselbank voor Arnhem en Lingewaard ook een regionaal distributiecentrum voor andere voedselbanken. Om die reden hebben we een goede en brede organisatie als het gaat om het krijgen van voedsel. Wij zijn dus minder afhankelijk van supermarkten. Ook als het om vers gaat, we hebben twee kwekers die wekelijks verse producten aan ons leveren, gratis.”



Jan Radstake, coördinator bij de voedselbank in Doetinchem, merkt wel dat er minder voedsel werd geleverd vanuit steunpunt Arnhem en ook minder houdbare producten vanuit supermarkten, maar van schaarste kun je volgens hem niet spreken. De Achterhoekse voedselbank heeft zoveel in voorraad, dat ze nog reserves voor een heel jaar hebben.

Quote We worden aan alle kanten onder­steund door kerken en stichtin­gen. Joke Steigerwald , Voedselbank Rivierenland

Meer vlees dan nodig

Opvallend: in Doetinchem krijgen ze meer vlees binnen dan ze kwijt kunnen. Klanten van de voedselbank worden actief benaderd met de vraag of ze nog vlees willen hebben. Vleeswaren zijn lastig om lang vers en koel te houden.



De Voedselbank Rivierenland herkent het beeld dat de collega’s in Nijmegen en Arnhem schetsen niet. ,,We hebben hier geen tekort aan voedsel. Van de supermarkten krijgen we niet minder dan voorheen”, zegt Joke Steigerwald van Voedselbank Rivierenland, die haar basis in Tiel heeft.



,,Het is natuurlijk ook een gebied met veel aanvoer van lokale kwekers. Die leveren ons veel groente en fruit. Bovendien worden we aan alle kanten ondersteund door kerken en stichtingen.”

‘Aanvoer zal weer op gang komen’