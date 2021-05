Voetganger overleden na aanrijding met een auto in Randwijk

interview Man die z’n dorp reinigt van zakjes hondenpoep en pizzadozen, kreeg een lintje: ‘Hoe verzinnen ze het’

14 mei De 77-jarige Ben van der Voort kreeg vorige week in het gemeentehuis in Elst zijn koninklijke onderscheiding voor het opruimen van het zwerfvuil in zijn woonplaats Hemmen in de gemeente Overbetuwe. ,,Hoe verzinnen ze het, maar ik vind het geweldig."