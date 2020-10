Voor 125 euro weet je in deze Betuwse teststraat binnen een half uur of je corona hebt

Nieuwe dierenkli­niek in Elst ook voor reptielen en gebits­klach­ten: ‘Onze rijdende dierenarts komt bij mensen thuis’

3 oktober ELST - De nieuwste dierenkliniek voor gezelschapsdieren in Elst is gespecialiseerd in gebitsbehandelingen en in het behandelen van reptielen en vogels. ,,Wij doen dat in een van onze twee praktijken in Elst en Groesbeek. Maar ook in onze rijdende dierenbus of bij de mensen thuis", zegt dierenarts Fraukje van Doorn.