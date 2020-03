Vooral Betuwe, Liemers en Maas en Waal moeten windmolens krijgen

UPDATE Het hamsteren in de Betuwse supermark­ten is begonnen, bekijk hier een actueel overzicht

11:59 ELST/BEMMEL - De maatregelen rondom het coronavirus worden in de Betuwe steeds zichtbaarder. Het hamsteren in supermarkten is begonnen en ook zijn alle activiteiten rondom het NLdoet weekend, dat morgen en overmorgen op de agenda stond, zijn afgelast. Ook de presentatie over Hart van Heteren gaat niet door.