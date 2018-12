Voortbestaan zwembad in Zetten in gevaar

ZETTEN - Met de komst van een nieuw, groot zwembad in Elst dreigt het einde voor de Drie Essen in Zetten. Dat is wat de gebruikers, pachter en politiek denken. Zeker als in 2023 de gemeentelijke subsidie stopt.

Drie Essen in Zetten ontvangt jaarlijks van Overbetuwe een subsidie van 240.000 euro. Zonder dat bedrag lukt het niet een groot zwembad te exploiteren, vertelt Roel Driessen, directeur van Drie Essen, een organisatie die negen zwembaden runt, voornamelijk in Noord-Brabant. ,,Het zwembad exploiteren op de manier waarop dat nu gebeurt, met een 25-meter bad en met het aanbieden van diverse activiteiten, is dan niet meer haalbaar”, vertelt hij.

Overbetuwe, eigenaar van het bad in Zetten, kondigde eerder dit jaar aan in 2023 te stoppen met de subsidie. De twee baden in de gemeente, De Helster en Drie Essen, zijn gedateerd en een extern bureau heeft de opdracht gekregen te inventariseren wat de wensen zijn van de zwemmers. Het plan is een nieuw bad, gecombineerd met sporthal, te bouwen in Elst. De vrees is nu dat al het geld daar naartoe gaat. ,,Het lijkt wel die kant op te gaan. Sluiting van het bad in Zetten is voor ons een doemscenario”, vertelt Mascha van Meijl, secretaris van Stichting Zwemsport Valburg, waarin zwemvereniging Excelsior en de Kleiduikers zijn verenigd.

Quote Het lijkt wel die kant op te gaan. Sluiting van het bad in Zetten is voor ons een doemscena­rio Mascha van Meijl

Driessen wil dat het bad in Zetten, naast een nieuw bad in Elst, als serieuze optie wordt meegenomen in de planvorming. ,,Dat gevoel heb ik helaas niet altijd. Maar ik hou vertrouwen en denk dat Overbetuwe tot inzicht komt dat het bad behouden moet blijven. Vanwege gezondheidsredenen maar ook uit sociaal oogpunt.”

Het zwembad in Zetten is gebouwd in het midden jaren zeventig en heette De Leygraaf. In 2015 is de naam veranderd in Drie Essen. Watersport Valburg gebruikt het zwembad 10 tot 11 uur in de week. Het gaat vooral om wedstrijdzwemmen, duiken en waterpolo. ,,Wij hebben 200 leden die met plezier gebruik maken van de accommodatie. Maar er zijn meer gebruikers. Er wordt les gegeven en er is recreatief zwemmen. Er komen duizenden mensen per jaar”, zo legt secretaris Mascha van Meijl uit. "

Driessen denkt niet dat de mensen uit de omgeving van Zetten naar Elst reizen, mocht het bad sluiten. ,,Dat is de vraag. Er komen veel mensen op de fiets.”

Zwemmers hoeven niet bang te zijn dat er de komende jaren wordt bezuinigd op onderhoud, zo benadrukt Driessen. ,,Zetten heeft niet het modernste bad, maar het zwemwater is prima. Wij hebben al veel geïnvesteerd in het bad, dat sinds 2015 in onze handen is. We hebben groot onderhoud gepleegd, maar verduurzamen doen we nu niet. Een warmtepomp verdien je niet in een paar jaar terug, daar gaat tien tot vijftien jaar overheen.”