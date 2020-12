Voorwaardelijke boete voor Sinterklaas drive-through bij Jumbo Elst: ‘Wij waren zeer teleurgesteld over de actie’

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos heeft geen goed woord voor het evenement aan van vorige week woensdag over. ,,Net als de sinterklaasverenigingen in Overbetuwe waren ook wij zeer teleurgesteld over de actie in Elst. We hebben uitgebreid met de sinterklaasverenigingen overlegd over mogelijke activiteiten. Vanwege de coronamaatregelen was dat niet mogelijk, en nog steeds niet. Er geldt een landelijk verbod op evenementen, en dat is niet voor niets: het aantal besmettingen blijft veel te hoog.”