Vrachtwagen belandt in vangrail: rijstrook A325 dicht, meer dan een uur vertraging

LIVE | MET VIDEO NL-Alert om enorme woning­brand in Arnhem: huizenblok ontruimd, vuur moeilijk te bereiken

Aan de De Wiltstraat in Arnhem is dinsdagochtend vroeg (rond 5.45 uur) een grote brand uitgebroken. Minstens een grote schuur en een woning staan in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Een heel huizenblok in de wijk St. Marten is ontruimd. Minstens één persoon is gewond geraakt.

9:19