Vrachtwagen ramt pijlwagen op A50 bij Valburg

Politie haalt Arnhemmer met ‘wrak’ van de A15 bij Oosterhout

17:13 OOSTERHOUT - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een auto in beslag genomen op de A15 bij Oosterhout. De wagen viel volgens de politie op vanwege de ‘technisch zeer slechte staat’. Bij controle bleek dat de wagen niet was verzekerd en dat de apk was verlopen.