Vrachtwagen verliest lading stenen: overlast voor verkeer op A15 bij Andelst

Een stolper­stein voor de oudoom van Carlo Bachrach: ‘Mooi om hen te herdenken, al is niets voor eeuwig’

7:02 ELST/AMSTERDAM - Felix Abraham Bachrach uit Elst werd op 19 november 1943 vergast in Auschwitz, samen met zijn vrouw Helena en hun twee kinderen. Carlo Bachrach hoopt samen met andere nabestaanden aanwezig te zijn in Elst als daar aan de Dorpsstraat een Stolperstein voor het gezin van zijn oudoom wordt gelegd. Carlo (58) is een achterneef en psycholoog in Amsterdam.