Vriendengroep rond zuipkeet levert in een keer 650 bierkratjes in

De jongeren dachten met een andere supermarkt te hebben afgesproken, vertelt Niek Veens van de keet. ,,Maar daar ging iets mis, want toen we voor de deur stonden, wilden ze niet meer.’’ De groep leverde eerder steevast tien leeggedronken kratjes in, maar besloot dus vorig jaar tot deze aanpak.



Geen probleem, vond een medewerker van de Zettense Jumbo: ,,Ik vond het wel een goede actie, ze kwamen het netjes vragen. Dus wij hebben gezegd: Prima, we zetten een paar man in en laden de kratjes direct in de container.’’



De vrienden maakten er een feestje van en deelden beelden met verschillende media. ,,Daarna ging het een beetje hard.’’ Er kwam veel reactie, ook op de Facebookpagina van de Jumbo in Zetten. ,,We spreken veel mensen hier in het dorp en ze vinden het allemaal erg grappig.’’



De opbrengst is ook fijn: de groep is ruim 2.500 euro rijker. Dat wordt geïnvesteerd in de nieuwe keet, aldus Veens. ,,En natuurlijk kopen we er nieuw bier van.’’